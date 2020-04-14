عنابي.. علا الفارس بإطلالة كاجول أنيقة على إنستجرام

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة انيقة وجذابة للغاية من منزلها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لإطلالتها.
وعلقت علا الفارس على صورتها: "عنابي يا عنابي".
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وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث انها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا، ووضع اللون الروز كأحمر شفاه.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وعلقت علا الفارس على صورتها: "عنابي يا عنابي".
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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي سويت شيرت باللون العنابي، وباكمام طويلة، وقد اختارت ارتداء كاب رياضي باللون الأسود.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث انها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا، ووضع اللون الروز كأحمر شفاه.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..