على البحر.. علا الفارس تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية

شاركت الإعلامية الأردنية

صورة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية على أحد سواحل البحر، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



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وظهرت

وهي ترتدي كاش مايوه باللون الأبيض الشبيكة، بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.



