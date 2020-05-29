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مرأة

على البحر.. علا الفارس تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:15 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية على أحد سواحل البحر، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي كاش مايوه باللون الأبيض الشبيكة، بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.


وتركت علا الفارس شعرها منسدلا  على اكتافها  بشكل عشوائي وجذاب، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.


فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.


وأكملت علا فارس إطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة، حيث اختارت قلادة بسيطة حول عنقها باللون الذهبي، ونظارة شمسية باللون الأبيض.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on

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