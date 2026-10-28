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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث مع وزير الدولة للمصايد بأوغندا تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

وزير الري يبحث مع وزير الدولة للمصايد بأوغندا تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
وزير الري يبحث مع وزير الدولة للمصايد بأوغندا تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
أ ش أ

 بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع وزير الدولة للمصايد بوزارة الزراعة والصناعة الحيوانية والمصايد بجمهورية أوغندا روبرت ندوغوا ميغادي، تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأكد وزير الري - خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه - عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر وأوغندا، والحرص على مواصلة التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.. مشيرًا إلى امتداد التعاون في مكافحة الحشائش المائية منذ عام 1999 عبر ست مراحل، شملت بحيرات فيكتوريا وكييوجا وألبرت ونهر كاجيرا، وأسهمت في تحسين الملاحة وخدمة مجتمعات الصيادين.

واستعرض سويلم نتائج المرحلة السادسة من مشروع مكافحة الحشائش المائية، والتي شهدت الانتهاء من اوامر الاسناد بمواقع إنزال الأسماك المستهدفة، مع استمرار الأعمال بموقع أتورا، وتنفيذ أنشطة المشروع البيولوجي الداعم لأربعة مواقع لإنزال الأسماك، إلى جانب الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية.

كما أشار إلى الإعداد للمرحلة السابعة المقترحة بالتنسيق مع الجانب الأوغندي، للتوسع في المكافحة الميكانيكية للحشائش، واستخدام الحواجز العائمة لحماية المنشآت الحيوية، ودعم الاستزراع السمكي وبناء القدرات.

وتناول اللقاء مشروع سوق الأسماك وموقع إنزال الأسماك بكاموونجا، حيث أشار الدكتور سويلم إلى الانتهاء من جميع أعماله، بما يسهم في تحسين تداول وتسويق الأسماك، والحد من الفاقد بعد الحصاد، ودعم سبل معيشة المجتمعات المحلية.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الدولة للمصايد بوزارة الزراعة والصناعة الحيوانية والمصايد بجمهورية أوغندا روبرت ندوغوا ميغادي تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه

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