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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق .. سعر غير متوقع لفستان شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب في برنامج "كاربول كايروكي بالعربي" أمس الإثنين، الذي يقدمه الفنان هشام الهويش، وقد ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية.
 

سعر فستان شيرين عبد الوهاب الأزرق


واختارت شيرين عبد الوهاب فستان بسيط وطويل وواسع من الأسفل باللون الأزرق الفاتح بنصف كم، وبأزرار من المنتصف وحزام بنفس لون الفستان حول خصرها، وقامت بإختيار حذاء رياضي باللون الأبيض ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

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وكان الفستان من تصميم Shirt Dress من العلامة التجارية Staud، ووصل سعر  فستان شيرين عبد الوهاب إلى 325 دولار، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري.

 

شيرين عبد الوهاب


وتركت شيرين عبد الوهاب شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة شعر بسيطة، ولم تتكلف في وضع المكياج فقامت بإختيار ألوان ناعمة تتناسب مع لون بشرتها الخمرية، فقامت بوضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآس لاينر لتبرز من جمال عينيها.

 

شيرين عبد الوهاب


وأكملت شيرين عبد الوهاب إطلالتها ببعض الإكسيورات الناعمة، فقامت بإرتداء ساعة يد وقلادات ناعمة وبسيطة باللون الذهبي والأزرق.
 

فستان شيرين عبد الوهاب
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