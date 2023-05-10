يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

ظهرت الفنانة ياسمين صبري في إعلان رمضان والتي شاركت فيه مع الفنان أحمد عز بفستان باللون الأورانج، وهو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

سعر فستان الفنانة ياسمين صبري

وكان فستان ياسمين صبري ، مزيج ما بين درجات اللون الاورانج والنبيتي والأبيض باكمام طويلة وبقصة الشبعة من منطقة الصدر، وواسع من الأسفل .

وكانت فستان من ماركة ACLER ، ووصل سعر بلوزة ياسمين صبري، 2,300 ريال سعودي، اي ما يعادل 18947.71 جنية مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، مع أحمر للشفاه باللون الكشميري.

إطلالة ياسمين صبري

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا على أكتافها بتسريحة أنسيابية وناعمة نع رفع الخصلات الامامية إلى الوراء التى تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف ياسمين صبري، في إرتداء الإكسسورات، فقد اخترات بعض اللمسات كنظارة بنفس لون الفستان، واسورة وهو ما تناسب مع إطلالتها المميزة.