بفستان مجسم.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها

خطفت ياسمين الخطيب أنظار متابعيها بإطلالة جذابة وساحرة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة ياسمين الخطيب

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان من الجلد اللامع طويل بكم واحد والاخر مكشوف، وبتصميم مجسم.

وأكملت ياسمين الخطيب بترك خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية وناعمة.

ياسمين الخطيب

أما من الناحية الجمالية، فقد وضعت ياسمين الخطيب بعض اللمسات الناعمة من المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وأكملت ياسمين الخطيب، إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسورات اللافتة، وقد أختارت قرطين طويلين وخواتم واسورة باللون الفضي.ط، وهو ما ابرز من أناقتها.