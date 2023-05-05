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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

إطلالة غريبة للنجمة
إطلالة غريبة للنجمة اللبنانية نجوى كرم على غلاف ألبومها

ظهرت النجمة اللبنانية نجوى كرم بإطلالة محتلفة وغريبة على غلاف ألبومها الجديد "كاريزما"، والتي قامت بمشاركته مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

 

إطلالة غريبة النجمة اللبنانية نجوى كرم على غلاف ألبومها

 

وظهرت نجوى كرم بفستان غريب بعض الشيء، باللون الأزرق واللبني يشبه الفساتين الأسطورية لحوريات البحر، وبدون أكمام.

 

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 وكان الفستان من تصميم مصمم الازياء ايريس فان هيربن، من مجموعته للشتاء والخريف عام 2022، وقد استوحى الفستان من الأساطير اليونانية.

 

إطلالة غريبة للنجمة اللبنانية نجوى كرم على غلاف ألبومها

 

واستخدم مصمم الأزياء ايريس خامات طبيعية صديقة للبيئة في فستان نجوى كرم، تشمل : الطحالب وقشور حبوب الكاكاو وأوراق الموز.

 

إطلالة غريبة للنجمة اللبنانية نجوى كرم على غلاف ألبومها

 

بينما تشير المنسوجات المستدامة إلى مستقبل يهدف إلى تقليل النفايات.

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