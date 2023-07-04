بتعديل بسيط.. أصالة تبرز أناقتها بهذه الإطلالة في أبو ظبي

شاركت النجمة أصالة صور جديدة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال تقديمها حفلا غنائيا في أبو ظبي، وظهرت أصالة بإطلالة أنيقة وساحرة .

تفاصيل إطلالة أصالة في أبو ظبي

وارتدت أصالة فستان طويل باللون الفوشيا والفضي من قماش الشيفون، وبأكمام طويلة، وبقطعة من الخصر تبرز من رشاقتها.

وكان فستان أصالة من تصميم رامي العلي من مجموعة أزياء الخريف والشتاء لعام 2023، وعدلت على الجزء الأوسط من الفستان بإزالة أجزاء من الكسرات حتى لا يظهرها أقصر من طولها.

أصالة

وقامت أصالة برفع خصلات شعرها من الوراء بعمله تسريحة أنسابية وناعمة، مع ترك خصلات على وجهها لتبرز من رقة ملامحها.

أصالة

وأكملت أصالة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من للمكياج، فقد أعتمدت على الألوان الترابية في الآي لاينر، وأحمر الشفاة لتبرز من ملامحها.

وأختارت أصالة بعض الإكسسورات لتكمل من إطلالتها، فقامت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي مع خاتميم من نفس اللون أيضا.