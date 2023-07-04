عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتعديل بسيط.. أصالة تبرز أناقتها بهذه الإطلالة في أبو ظبي

تفاصيل إطلالة أصالة
تفاصيل إطلالة أصالة في أبو ظبي

شاركت النجمة أصالة صور جديدة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال تقديمها حفلا غنائيا في أبو ظبي، وظهرت أصالة بإطلالة أنيقة وساحرة .

 

تفاصيل إطلالة أصالة في أبو ظبي

 

وارتدت أصالة فستان طويل باللون الفوشيا والفضي من قماش الشيفون، وبأكمام طويلة، وبقطعة من الخصر تبرز من رشاقتها.

 

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أمينة خليل في أحدث جلسة تصوير

ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجمبسيوت نانسي عجرم في دبي

 

وكان فستان أصالة من تصميم رامي العلي من مجموعة أزياء الخريف والشتاء لعام 2023، وعدلت على الجزء الأوسط من الفستان بإزالة أجزاء من الكسرات حتى لا يظهرها أقصر من طولها.

 

أصالة

 

وقامت أصالة برفع خصلات شعرها من الوراء بعمله تسريحة أنسابية وناعمة، مع ترك خصلات على وجهها لتبرز من رقة ملامحها.

 

أصالة

 

وأكملت أصالة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من للمكياج، فقد أعتمدت على الألوان الترابية في الآي لاينر، وأحمر الشفاة لتبرز من ملامحها.

 

وأختارت أصالة بعض الإكسسورات لتكمل من إطلالتها، فقامت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي مع خاتميم من نفس اللون أيضا.

أصالة اطلالة اصالة تفاصيل إطلالة أصالة أبو ظبي النجمة أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

تحذير عاجل من بوتين بشأن حدوث أزمة مالية عالمية جديدة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

قرار قضائي جديد في دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ببطن مكشوف.. نيكول سابا تتألق في حفلها بالساحل الشمالي

لكثافة الرموش والحواجب.. فوائد غير متوقعة لاستخدام هذا الزيت

ظهور هذه الأعراض تؤكد إصابتك بفقر الدم .. احذرها  

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

فيها دود.. مخاطر غير متوقعة لتناول الكبدة النية

ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج

كيف يأكل مريض النقرس اللحوم في العيد بأمان؟

لو ملكش في اللحمة.. جهزي دجاج مشوي على الطريقة التركية

ترشيحاتنا

حكيم زياش يرد على أنباء فشله في اجتياز الفحص الطبي بنادي النصر

الداخلية تستقبل أولى أفواج حج القرعة

هشام آمنة: الدعم مستمر لقطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية لمكافحة الفساد

رئيسة وزراء فرنسا توجه اتهامات خطيرة للمعارضة بسبب أعمال الشغب

مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بـ أمريكا

قرار عاجل من وزير التموين بشأن عقوبات محطات البنزين المتلاعبة في الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

بتعديل بسيط.. أصالة تبرز أناقتها بهذه الإطلالة في أبو ظبي

100 مليون| حقيقة انتقال تريزيجيه وحجازي للأهلي.. وما علاقة هذه الشركة..ايه الحكاية

ببطن مكشوف.. نيكول سابا تتألق في حفلها بالساحل الشمالي

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ