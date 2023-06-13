برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أمينة خليل في أحدث جلسة تصوير

شاركت النجمة أمينة خليل جلسة تصوير جديدة مع متابعيها، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.

سعر فستان أمينة خليل في أحدث جلسة تصوير لها

وظهرت أمينة خليل بفستان قصير باللون الوردي مصنوع من الجبير، ومطرز بورد ثلاثي الأبعاد من نفس اللون، وبأكمام طويلة.

وكان فستان أمينة خلبل من تصميم دار أزياء Zimmerman، ويصل سعره إلى 2875 يورو، أي ما يعادل 96 ألف جنيه.

أمينة خليل

وأحتارت أمينة خليل تسريحة شعر تبرز من جمال ملامح وجهها؛ فقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة للأعلى.

أمينة خليل

واعتمدت أمينة خليل في إبراز جمال ملامحها بمكياج ناعم؛ حيث ارتكزت على مكياج ناعم وجذاب بألوان وردية، تناسب مع لون فستانها.

أمينة خليل

ولم تتكلف أمينة خليل في ارتداء الإكسسورات، فقد أختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي.