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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

سعر فستان نانسي عجرم
سعر فستان نانسي عجرم في قبرص  

ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم  خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام.

 

سعر فستان نانسي عجرم في قبرص

 

واختارت نانسي عجرم فستان كت  طويل باللون الأصفر والزهري اللامعين، وبمنطقة شفافة عند منطقة الفخذ والساق.

 

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وكان فستان نانسي عجرم من تصميم إيلي صعب، من مجموعته للأزياء الجاهزة للربيع، ، ووصل سعره إلى 18 ألف و800 دولار، أي ما يعادل 580 ألف جنيه.

 

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة ويفي أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

 

نانسي عجرم

 

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقد اختارت الآي شادو بألوان صيفية،  مع أحمر شفاه باللون الكمشيري.

 

نانسي عجرم

 

وأختارت نانسي عجرم بعض الإكسسورات التي ابرزت من اناقتها، فقامت بإرتداء أساور وخواتم وقرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

فستان نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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