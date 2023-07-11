رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص ، وقد ظهرت بإطلالة مشعة وجذابة.

سعر فستان نانسي عجرم في قبرص

وارتدت نانسي عجرم فستانا طويلا من الستان اللامع باللون الأخضر الفسفوري النيون، وبأكمام مبطنة وطويلة وبفتحة على شكل سبعة من منطقة الصدر، وقصة مختلفة ومميزة من الأسفل.

وكان فستان نانسي عجرم، من تصميم مصمم الأزياء Alex Perry، ووصل سعره إلى 83 ألف جنيه مصري.

نانسي عجرم

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة أنسابية وناعمة، مع رفع خصلات شعرها الأمامية إلى الأعلى.

نانسي عجرم

وأكملت نانسي عجرم، إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والكحل الاسود ، فيما أختارت الالوان الترابية للآي شادو.

فستان نانسي عجرم

واختارت نانسي عجرم أن تلرز أناقتها بالإكسسورات فقامت بإختيار قلادات ناعمة باللون الفضي مع قرطين وخواتم وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.