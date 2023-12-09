بالأحمر.. أسيل عمران تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر السينمائي  

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران متابعيها صورة جديد، عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وذلك خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر، وظهرت أسيل عمران بإطلالة جذابة وساحرة.



تفاصيل إطلالة أسيل عمران

وظهرت أسيل عمران بفستان طويل وبأكتاف اوف شولدرز باللون الأحمر الناري، وبشريطة سوداء على منطقة الصدر، وبذيل طويل من الخلف، والفستان بالكامل من الستان.

وقامت أسيل عمران، بترك خصلات شعرها السوداء على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تبالغ أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود والماسكرا والآي لاينر.

ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإرتداء قلادة ناعمة باللون الذهبي والأحمر، وهو ما اعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.