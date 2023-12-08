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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

«سانده على عربية».. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور| صور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت النجمة هيفاء وهبي  صورا جديدة لها، حيث شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة وجذابة.

 

إطلالة هيفاء وهبي

ظهرت هيفاء وهبي في الصور، وهي ترتدي توب كت باللون الأسود، وعليه بنطال واسع باللون الأسود وجاكيت بأكمام طويلة بنفس اللون، وحذاء مفتوح باللون الأسود، مع حقيبة كبيرة من الجلد باللون الجملي.

 

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وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا على كتفيها، بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

 

واختارت هيفاء وهبي، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تعتمد على الألوان الترابية، وقد اختارت اللون الروز للشفاه، مع والماسكرا والآي لاينر.

 

وأكملت هيفاء وهبي إطلالتها، في  الإكسسوارات، حيث ارتدت نظارة شمسية كبيرة باللون الأسود، وقلادات وقرطين وخواتم وأسورة باللون الذهبي.

 

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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