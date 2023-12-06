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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت النجمة هيفاء وهبي  صورا جديدة لها   مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة ولافتة.

 

سعر حذاء هيفاء وهبي

 

وظهرت هيفاء وهبي في الصور، وهي ترتدي توب باللون الأسود، وعليه جاكيت بأكمام طويلة وبتصميم الاوفر سايز باللون الاسود، مع بنطال رياضي بنفس اللون، واختارت حذاء رياضي باللون الاخضر الفسفوري والاسود

 

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 وكان حذاء هيفاء وهبي من العلامة التجارية Nike، وقد وصل سعره إلى 2131 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 17,557 جنيها مصريا.

 

وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا على كتفيها، بتسريحة مموجة انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

 

واختارت هيفاء وهبي، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تعتمد على الألوان الترابية، وقد اختارت اللون الكشميري للشفاه، مع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر.

 

وأولم تتكلف كملت هيفاء وهبي إطلالتها، في  الإكسسوارات، حيث ارتدت نظارة شمسية كبيرة باللون الاسود.

 

هيفاء وهبي
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