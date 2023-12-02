عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر صادم لحزام هيفاء وهبي الأصفر

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت النجمة هيفاء وهبي  صور جديدة لها   مع متابعها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورا جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال انيقة وجذابة.

 

سعر حزام هيفاء وهبي

 

وظهرت هيفاء وهبي في الصور، وهي ترتدي توب كت باللون الأزرق وعليه بنطال جينز باللون الأزرق، وبأكمام منفصلة على نهاية زراعيها.

 

بفستان كب.. جورجينا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في أبو ظبي

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

 

 وكان حزام هيفاء وهبي من العلامة التجارية Hermes، وقد وصل سعره إلى 4,495 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 37,156 جنيها مصريا.

 

وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا على كتفيها، بتسريحة مموجة انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

 

واختارت هيفاء وهبي، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تعتمد على الألوان الترابية، وقد اختارت اللون الروز للشفاه، مع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر.

 

وأكملت هيفاء وهبي إطلالتها، ببعض الإكسسوارات، حيث اختارت “كوليه، وخاتم وأساور باللون الفضي”.

 

هيفاء وهبي
هيفاء هيفاء وهبي حزام هيفاء وهبي سعر حزام هيفاء وهبي إطلاقة هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

لم يجدد حتى الآن| رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف.. إعلامي يفجر مفاجأة

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| كيف احتفلت رانيا يوسف في عيد ميلادها الـ50.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر.. ياسمين عبد العزيز تبرز جمالها في أحدث ظهور

نشرة المرأة والصحة| طبيب سعودي يحذر من نوع زبادي خطرعلى القلب والشرايين.. أعراض واضحة تدل على ارتفاع الكوليسترول بالدم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بالسعودية

في 6 خطوات.. طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة والنوتيلا

سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

سهلة وسريعة.. طريقة عمل سلطة الشمندر اللبنانية

من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل غراتان بطاطس بالكريمة في الفرن

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد مصنعا لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالسادات

الانتخابات الرئاسية.. إقبال كبير من المصريين في قطر على صناديق الاقتراع |صور

الحكم على مرتضى منصور بسبب محامي شهير.. بعد قليل

أمريكا تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار أخرى لصندوق المناخ الأخضر

في اليوم العالمي للرق.. الشريعة الإسلامية حرّمته وجففت منابعه وأجازته في الحروب

عضو مجلس إدارة الزمالك: الأهلي واخد حقه تالت ومتلت من اتحاد الكرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر صادم لحزام هيفاء وهبي الأصفر

أمراض مزمنة.. مضاعفات خطيرة تحدث للمصابين بإنفلونزا الخنازير

في متناول الجميع.. سعر فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

تحذير عاجل من الأرصاد.. حالة عدم الاستقرار تبدأ في هذه المحافظات

فيديو

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصن مع شارون ستون بالبحر الأحمر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ