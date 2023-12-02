يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر صادم لحزام هيفاء وهبي الأصفر

شاركت النجمة هيفاء وهبي صور جديدة لها مع متابعها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورا جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال انيقة وجذابة.

سعر حزام هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي في الصور، وهي ترتدي توب كت باللون الأزرق وعليه بنطال جينز باللون الأزرق، وبأكمام منفصلة على نهاية زراعيها.

وكان حزام هيفاء وهبي من العلامة التجارية Hermes، وقد وصل سعره إلى 4,495 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 37,156 جنيها مصريا.

وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا على كتفيها، بتسريحة مموجة انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

واختارت هيفاء وهبي، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تعتمد على الألوان الترابية، وقد اختارت اللون الروز للشفاه، مع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر.

وأكملت هيفاء وهبي إطلالتها، ببعض الإكسسوارات، حيث اختارت “كوليه، وخاتم وأساور باللون الفضي”.