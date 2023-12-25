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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ عبير نعمة

عبير نعمة
عبير نعمة

تصدرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها خبر إنفصالها عن زوجها.

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تعتبر عبير نعمة من المشاهير اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها.

وكشفت صور عبير نعمة عن تنوعها وعدم سيرها على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، تعتمد على التصميمات المتناسقة مع قوامها والتي تبرز رشاقتها.

تقوم عبير نعمة بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات الأنيقة التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة، بالأضافة إلي الأحذية و الحقائب الراقية.

وإليكم الصور …….

عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة
عبير نعمة أغاني عبير نعمة الفنانة عبير نعمة اللبنانية عبير نعمة المغنية الشهيرة عبير نعمة

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