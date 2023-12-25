إيمان العاصي بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور| شاهد

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إيمان العاصي في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم بأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ولم تبالغ إيمان العاصي في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت إيمان العاصي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية.