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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إيمان العاصي بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور| شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت إيمان العاصي في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم بأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ولم تبالغ إيمان العاصي في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت إيمان العاصي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية.

إيمان العاصي
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