في عيد ميلادها… أسرار غير متوقعة وراء أناقة هنا شيحة

يصادف يوم ٢٥ ديسمبر عيد ميلاد الفنانة هنا شيحة والتي أتمت عامها ال ٣٨، وتعد من النجمات اللاتي تجذب الأنظار حول إطلالاتها.



تحرص هنا شيحة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بأبرز صور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور هنا شيحة عن ذوقها الراقي في اختيار الملابس التي تظهر بها سواء الكلاسيك او الفورمال أو فساتين السهرة أيضا، حيث تقوم بما يتناسب معها ويكشف عن أناقتها.

ومن أسرار أناقة هنا شيحة أنها تقوم بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات بالإضافة إلي الحقائب و الأحذية الراقية التي تزيد من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد هنا شيحة على تسريحات الشعر وصيحات المكياج البسيطة و الغير مبالغ فيها التي تبرز جمال وملامحها.

هنا شيحة

هنا شيحة

هنا شيحة

هنا شيحة

هنا شيحة

هنا شيحة

هنا شيحة

هنا شيحة

هنا شيحة