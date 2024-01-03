بالريش.. بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت بوسي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة ومع الريش اللافت.

أنتلعت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها وأناقتها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.