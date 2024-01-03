عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالريش.. بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

بوسي
بوسي

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

رقم خرافي.. كم يبلغ سعر فستان سيرين عبد النور في أخر إطلالة؟

txt

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

تألقت بوسي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة ومع الريش اللافت.

أنتلعت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها وأناقتها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

بوسي 
بوسي أجرأ إطلالات بوسي أخبار بوسي روتانا أزمات بوسي أخبار طليق بوسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

تغيير مواعيد قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة لإجراءات الحكومة لتخفيف الأحمال

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

موضوعات متعلقة

رقم خرافي.. كم يبلغ سعر فستان سيرين عبد النور في أخر إطلالة؟

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

برشاقة ملفتة|إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالة رأس السنة

في عيد ميلادها الـ39.. إطلالات أثارت الجدل لـ دنيا سمير غانم

ابنة ممدوح وافي تثير الجدل بفستان زفافها على السوشيال ميديا| شاهد

برج الدلو| مفاجآت غير متوقعة في توقعات الأبراج 2024

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها في احتفالات رأس السنة بالأسود الجرئ|شاهد

ترشيحاتنا

سر رفض سلاف فواخرجي العمل في المسلسلات التركية المُدبلجة |فيديو

مصطفى الفقي: ما بين مصر وإسرائيل عملية «سلام بارد».. وجميع محاولات التطبيع «فاشلة»|فيديو

قصف صاروخي لـ حزب الله يصيب جنديين إسرائيليين قرب حدود لبنان

مساعد حبيب العادلي.. وفاة اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام الأسبق

عرض خيالي لنجم الزمالك من الشباب السعودي .. تفاصيل

عروض خيالية تنهال على كولر من الأندية السعودية.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور..علامات تكشف الدجاج المسرطن.. وتقرير عالمى يرصد تفاصيل أمراض خطيرة لنفس الأنواع

بالريش.. بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

تدمر الجسم.. إليك طرق الوقاية من أمراض الكبد

نوع القدم كلمة السر في اختيار الأحذية المريحة

فيديو

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ