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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم خرافي.. كم يبلغ سعر فستان سيرين عبد النور في أخر إطلالة؟

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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وارتدت سيرين عبد النور فستانا طويلا بأكمام مكشوفة باللون الأسود حمل بعض التطريزات  والنقوشات.

وبلغ سعر فستان سيرين عبد النور ٢٧٠٠ دولار  أي ما يقرب من ١٣٥ ألف جنيه مصري، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها بأكمام باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

سيرين عبد النور
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