بالأحمر الجريء.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر المزين بالريش ولا يحمل التصميم أي نقوشات.

انتعلت مي عمر حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأحمر، ولم ترتد مجوهرات مما كشف عن جمال و أناقة إطلالتها كما وصفها متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت ميكاجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

مي عمر