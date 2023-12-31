بخصر منحوت.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة زوجها

شاركت الفنانة مى عمر، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصور جديدة رفقة زوجها، من حفل الموسيقار عمر خيرت.



وظهرت مى عمر بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا باللون الأسود السادة وهو ما كشف عن قوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج باللمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز مى عمر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد مى عمر ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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