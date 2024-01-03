أسعارها خرافية.. ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

خطفت الفنانة أنغام الأنظار خلال حفل ليلة نجمات الوطن العربي الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالاً برأس السنة.

وتألقت أنغام في الحفل بإطلالات راقية وبسيطة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد.

وقد حمل جمبسوت أنغام في الحفل توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب وبلغ سعره إلى 2105 يورو، أي ما يعادل 71 ألف جنيه مصري.

وظهرت أنغام بإطلالة راقية أخرى مرتدية جمبسوت فوشيا من تصميم طوني ورد، يصل سعره إلى 6600 دولار، أي ما يعادل 204 آلاف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام على تسريحات شعر مميزة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.