عاجل
تعديا على والدتهما وقفزتا.. والدة «مي وهدير»: «رموا نفسهم من الشباك بسببي»|تفاصيل بعد سخريتها من خبر طلاقها من العوضي| صور تجمع بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها حدث ليلًا| وفاة اللواء عدلي فايد.. زلزال جديد يضرب اليابان.. وتصريحات نارية من «القندوسي» عن صفقة إمام عاشور.. وأصالة وأنغام «حبايب» بموسم الرياض «إسكان البرلمان»: العشوائيات كانت تنهش في جسد المجتمع.. ويحسب للسيسي القضاء عليها|فيديو بشرى: سعيدة إني قدرت أقنع نجمین کبار فى فيلم "ليه تعيشها لوحدك"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسعارها خرافية.. ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

أنغام
أنغام

خطفت الفنانة أنغام الأنظار خلال حفل ليلة نجمات الوطن العربي الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالاً برأس السنة.

txt

رقم خرافي.. كم يبلغ سعر فستان سيرين عبد النور في أخر إطلالة؟

txt

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

وتألقت أنغام في الحفل بإطلالات راقية وبسيطة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد.

وقد حمل جمبسوت أنغام في الحفل توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب وبلغ سعره إلى 2105 يورو، أي ما يعادل 71 ألف جنيه مصري.

وظهرت أنغام بإطلالة راقية أخرى مرتدية جمبسوت  فوشيا من تصميم طوني ورد، يصل سعره إلى 6600 دولار، أي ما يعادل 204 آلاف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام على تسريحات شعر مميزة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

أنغام
أنغام
أنغام أزمة أنغام إصابة أنغام إطلالة أنغام إطلالة الفنانة أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

الزمالك يقطع إعارة هذا اللاعب لعودته للفريق

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

وصلت لـ 350 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟

موضوعات متعلقة

رقم خرافي.. كم يبلغ سعر فستان سيرين عبد النور في أخر إطلالة؟

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

برشاقة ملفتة|إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالة رأس السنة

في عيد ميلادها الـ39.. إطلالات أثارت الجدل لـ دنيا سمير غانم

ابنة ممدوح وافي تثير الجدل بفستان زفافها على السوشيال ميديا| شاهد

برج الدلو| مفاجآت غير متوقعة في توقعات الأبراج 2024

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها في احتفالات رأس السنة بالأسود الجرئ|شاهد

ترشيحاتنا

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

سيناتور أمريكي يُطالب الكونجرس برفض المساعدات العسكرية لـ إسرائيل

الإسماعيلي يكشف سبب غياب باسم مرسي عن المباريات الأخيرة

في احتفالية خاصة اليوم.. كرم جبر يُسلّم 80 ترخيصًا جديدًا لوسائل الإعلام

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

إرسال للفحص الصحي.. فأر على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية |شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سخريتها من خبر طلاقها من العوضي| صور تجمع بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها

أسعارها خرافية.. ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بعد زواج 3 سنوات.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم بإطلالة عفوية بعد الطلاق|شاهد

فستان مي عمر الأحمر يثير ضجة| سعره خيالي

فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ