أخبار الفن: بعد الصلح بينهما.. أصالة: أتمنى علاقتي ترجع مع أنغام زي الأول.. 9 يناير .. عرض مسرحية "كازانوفل" بموسم الرياض

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشفت منصة watch it عن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة خلال عام 2023.

وتصدر مسلسل "بالطو" بطولة الفنان الشاب عصام عمر قائمة الأعلى مشاهدة لعام 2023.

قال الفنان عصام عمر، إن منصة "واتش ات" تحمست لوجوده في مسلسل "بالطو"، على الرغم من أنها كانت تجربة مرعبة بالنسبة له، مشيرا إلى أن جميع فريق عمل المسلسل قد أدوا دورهم بحب وإتقان.

روجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض لمسرحية "كازانوفل" عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.



وكتبت :" مسرحية "كازانوفل" من بطولة أحمد السعدنى ومحمد عبد الرحمن توتا وهنا الزاهد ، على المسرح العالمى فى بوليفارد سيتى من ٩ إلى ١٣ يناير.

تحدثت الفنانة أصالة عن صلحها مع الفنانة أنغام على هامش حفل "ليلة نجمات العرب، والذى أقيم يوم الأحد الماضى بالمملكة العربية السعودية.

وقالت أصالة خلال تصريح تليفزيوني: "مبسوطة بصلحى أنا وأنغام ، لأن بسترجع ذكرياتنا الحلوة مع بعض، وإن شاء الله الأيام الجاية نعيد نفس الذكريات".

وأضافت أصالة: "أتمنى صداقتنا ترجع زى الأول وأحسن".