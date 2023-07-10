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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام عمر وآية سماحة في ضيافة صاحبة السعادة.. اليوم

صدى البلد

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس اليوم الاثنين عددًا من الوجوه الشابة الذين ظهروا في المسلسلات وذلك من خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، حيث تستضيف كل من عصام عمر ويتحدث عن مسلسل "بالطو" الذى عرض على منصة Watch it.
 

كما تستضيف إسعاد يونس الفنان أحمد والى، والذى يتحدث عن دوره في مسلسل "الكتيبة 101" والصعوبات التي واجهته، ويحل الطفل عمر شريف الذى ظهر بصحبة النجمة منى زكى في مسلسل "تحت الوصاية"، والفنانة أية سماحة وتتحدث عن مسلسل "الصفارة".

حلقة غدًا الثلاثاء
وضمن حلقة الثلاثاء، تستضيف "صاحبة السعادة" مجموعة أخرى من الوجوه الشباب، ومنهم جوري بكر التي اشتهرت بشخصيه (وداد) في مسلسل "جعفر العمدة" وتتحدث عن بداياتها وأعمالها الفن.

كذلك يستضيف البرنامج الفنانين الشباب أحمد عبدالوهاب وعلي صبحي وأحمد عبدالحميد وأحمد غزي الذين يكشفون لإسعاد يونس عن العديد من المواقف الفارقة في بداياتهم الفنية وعدد من الأسرار التي تذاع لأول مرة.

الاعلامية اسعاد يونس الفنانة والاعلامية إسعاد يونس النجمة منى زكي في مسلسل الكتيبة 101 مني مسلسل تحت الوصاية مسلسل بالطو مسلسل الكتيبة 101 مسلسل جعفر العمدة مسلسل الصفارة

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