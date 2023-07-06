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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام عمر وجورى بكر ضيفا صاحبة السعادة.. الإثنين المقبل

صدى البلد

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الفنان الشاب عصام عمر بطل مسلسل “بالطو” والفنانة جورى بكر الاثنين المقبل فى تمام الحادية عشرة مساء على شاشة dmc.

كشف الفنان عصام عمر، بطل مسلسل بالطو، تفاصيل مشاركته في دور البطولة، وكافة التفاصيل التي مر بها أثناء تصوير المسلسل على مدار مختلف الحلقات.


وقال عصام عمر، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، كنت أشعر بالقلق لأن الدور بطولة كبير، وكنت أخشى خوف الناس من تقديمي للدور.

 أذهان الجماهير

وتابع: في كثير من الأحيان تتعلق أذهان الجماهير بالدور الذي يقدمه الفنان في العمل السينمائي أو الدرامي، وكنت أخشى أن أكون الحلقة الأضعف في مسلسل بالطو.


وأوضح عصام عمر أنه قراء السيناريو جيدا، معقبا:"كنت أعلم بداية ونهاية التصوير الأمر الذي ساعدني على إتقان المشاهد بصورة مثالية"، 

وتابع قائلا:"أن الدور الكوميدي لابد أن يتسم بالمصداقية حتى يشعر الجمهور بواقعية المشهد في السياق الدرامي".

واستطرد :"وعلق عصام عمر، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان قائلا": قربت للناس أكتر، وفيه جمهور حقيقي حبوا المسلسل وحسوا ان فيه حاجة حقيقية متقدمة لهم". 

وأضاف عصام عمر متحدثا عن المسلسل: بعد أول حلقتين الناس كلها كانت بتتكلم عن بالطو وكلهم كانوا مصدقين عاطف حتى في ضعفه.

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