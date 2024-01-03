مسلسل "بالطو" الأعلى مشاهدة على منصة watch it لعام 2023

كشفت منصة watch it عن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة خلال عام 2023.

وتصدر مسلسل "بالطو" بطولة الفنان الشاب عصام عمر قائمة الأعلى مشاهدة لعام 2023.

قال الفنان عصام عمر، إن منصة "واتش ات" تحمست لوجوده في مسلسل "بالطو"، على الرغم من أنها كانت تجربة مرعبة بالنسبة له، مشيرا إلى أن جميع فريق عمل المسلسل قد أدوا دورهم بحب وإتقان.

طرح خفيف وممتع

الفنانة كندة علوش علقت على مسلسل “بالطو” من خلال تغريدة عبر حسابه بتويتر.

وكتبت كندة :"‏تحية لكل صناع ⁧‫#مسلسل بالطو‬⁩ على المسلسل الممتع الذكي المختلف.. موضوع جديد وطرح ذكي وخفيف الدم إخراج جذاب وعصري موسيقى ممتعة.. تمثيل أكثر من رائع بداية من بطل العمل الاكتشاف ⁧‫#عصامعمر‬⁩ مروراً بكل الأبطال.. (كاستينغ رائع) حقيقي عمل برا الصندوق مختلف عن السائد مسلي ممتع وجذاب".

تحية للصناع

أشاد الكاتب محمد أمين راضي بمسلسل بالطو، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

حيث قال محمد أمين راضي: "بعيدا عن المطب اللي حصل واتكلمت عليه .... بالطو مسلسل جميل.. جميل جدا كمان ... والله متضايق انه خلص ... تحية لكل صناعه و لكل نجومه ... ومبروك يا عصام.

أبطال مسلسل بالطو :

يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم محمو عصام عمر ومحمد محمود ، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

قصة مسلسل بالطو :

مسلسل "بالطو" على مدار 10 حلقات فقط، ويتم طرح حلقتين كل يوم أربعاء، وتدور أحداث مسلسل "بالطو"، في إطار كوميدي حول مهنة الطب، وما يحدث بدور الرعاية الصحية فى أحد المستشفيات، حيث يرصد العمل العديد من الأحداث التي يتعرض لها الممرضون والأطباء في وظيفتهم، بالإضافة إلى رصد تفاصيل حياتهم اليومية.