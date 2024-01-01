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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

سمن على عسل| أنغام وأصالة سنوات من الزعل وصلح برعاية روتانا.. صور

أنغام وأصالة
أنغام وأصالة

نجح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الصلح بين أصالة وأنغام بعد فترة خلافات دامت لأكثر من ثلاث سنوات.

واستغل سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وجود كل من أصالة وأنغام فى حفل ليلة رأس السنة بالسعودية وقرر الصلح بينهما بحضور الفنانة إليسا.

واصطحب سالم الهندي أصالة، في كواليس الحفل، فيما اصطحب المايسترو هاني فرحات المطربة  أنغام التي بدورها قامت باحتضان أصالة وقامت كل منهما بتقبيل الأخرى.

 

حضن بعد انتهاء حفل نجمات العرب

وتأكيدا للصلح بين أنغام وأصالة قامت أنغام بعد انتهاء الحفل بتقبيل أصالة واحتضانها، وهو الأمر الذى فعلته أصالة قبل مغادرتها المسرح.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا فيديو لتوثيق هذه اللحظة مصاحبة بتعليق: أجمل لقطة في ختام الحفل
 

اعتذار أصالة لأنغام 

 

قدمت المطربة أصالة اعتذارا إلى الفنانة أنغام، وذلك بعد فترة توتر كبيرة  في العلاقة بينهما حيث هاجمت أصالة الفنانة أنغام بعد زواجها من الملحن أحمد إبراهيم زوج ابنة أخت طارق العريان زوجها السابق .

ونشرت أصالة على صفحتها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة لأنغام مع ابنيها عمر وعبد الرحمن وعلقت عليها "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير".

 

تابعت "وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض .. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".

رد أنغام على أصالة


ردت أنغام على اعتذار أصالة من خلال حسابها بـ انستجرام قائلة : "كلنا بنغلط يا اصالة ويحسب لك أن عند شجاعة الاعتذار".

 

وأضافت أنغام: "برغم اللى حصل مقدرش غير أنى أقبل اعتذارك وعفا الله عن من سلف".

 

بداية القصة 

بدأت قصة الخلاف بين الثنائي الفني الذي جمعتهما علاقة صداقة لفترة لا بأس بها ثم فرقهما خلاف عائلي، بإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، وذلك في مطلع العام الماضي، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.
 

أصالة أنغام الصلح بين أصالة وأنغام شركة روتانا

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