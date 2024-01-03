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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

9 يناير .. عرض مسرحية "كازانوفل" بموسم الرياض

صدى البلد

روجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض لمسرحية "كازانوفل" عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.


وكتبت :" مسرحية "كازانوفل" من بطولة أحمد السعدنى ومحمد عبد الرحمن توتا وهنا الزاهد ، على المسرح العالمى فى بوليفارد سيتى من ٩ إلى ١٣ يناير.


تدور أحداث المسرحية حول "حميده" الذي يريد تزويج إبنته "جوجو" لإبن شقيقه "نوفل" المهندس الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، بينما تريد شاهينور زوجة "حميدة" تزويج "جوجو" لإبن شقيقتها الراقص "سلفادور" سليل العائلة الأرستقراطية و الذي يجيد التعامل مع النساء فيقرر والدها حميدة أن يصنع تاريخاً عاطفياً لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر "جوجو" فمن يفوز بقلب "جوجو" ؟

انضمت الفنانة هنا الزاهد لقائمة أبطال مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل جديد من 15 حلقة من إخراج الليث حجو وإنتاج محمد السعدي.

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية أخرى، انتهت هنا مؤخرًا من تصوير مسلسل إقامة جبرية، تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويعرض في 10 حلقات، ويشارك في العمل كل من صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض.

وعلى مستوى السينما تنتظر هنا الزاهد خلال الفترة القادمة عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم مي عمر، أحمد السعدني، هشام ماجد، خالد أنور، أسماء جلال.

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد في الدراما

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد هو مسلسل سيب وأنا أسيب، الذي تصدر تريند منصة شاهد وقت عرضه، وشارك فيه أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار ضيوف شرف بالعمل، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه حول ابراهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مره آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة.

 

 

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