تي شيرت نانسي عجرم يثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي| سعره خرافي

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها برفقة أسرتها في إحدى المناسبات.

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت نصف كم باللون الأسود المطبوع مع بنطلون جينز فاتح.

قد حمل تي شيرت نانسي عجرم توقيع دار الأزياء العالمية Dior، فيما بلغ سعره 4498 ريالًا سعودياً أي ما يقرب من 65 ألف جنيه مصري.

وانتعلت حذاء شتوياً باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.