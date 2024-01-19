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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشبه العروسة.. أصالة تبهر الجمهور بإطلالتها في ليلة صلاح الشرنوبي

أصالة
أصالة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أصالة، خلال إحيائها أمس حفل ليلة صلاح الشرنوبي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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تألقت أصالة في الصور بإطلالة تشبه العروس كما وصفها متابعيها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض المطرز وبحزام رفيع حول الخصر.

تزينت أصالة بمجموعة من الإكسسوارات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها غعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أصالة على خصلات شعرها البني الأنسيابي، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

 

أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
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