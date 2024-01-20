تشبه أميرات ديزني.. فستان أصالة في الرياض يثير الجدل| شاهد ماذا ارتدت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أصالة، وذلك خلال إحيائها مساء أمس، الجمعة، حفلا غنائيا في ليلة صلاح الشرنوبي ضمن فعاليات موسم الرياض.

ظهرت أصالة في الحفل بإطلالة تشبه أميرات ديزني ”أزميرالدا“، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة، واتسم الجزء السفلي من التصميم باللون الأخضر، والجزء العلوي باللون الأبيض.

وأكملت أصالة إطلالتها بحزام عريض حول الخصر باللون الفوشيا، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الفخمة التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أصالة على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

أصالة

أصالة