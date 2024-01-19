مش مراتي.. إطلالات مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. شاهد

تصدرت مريم علاء مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد شائعة زوجها من الفنان حسين فهمي، ولكنه أكد في تصريح صحفي :"البنت دي مش مراتي."

تعتبر مريم علاء فاشون بلوجر علي السوشيال ميديا، تخرص دوما على مشاركة متابعيها وجمهورها بأبرز الصور. والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور مريم علاء على إنستجرام عن الإطلالات التي تظهر بها فهي تتمتع بذوق راقي ومواكب لأحدث صيحات الموضة والتي تتناسب مع قوامها الرشيق.

تعتمد مريم علاء على الأزياء الملفتة و الجريئة، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات و الأحذية و الحقائب الراقية التي تزيد من أناقتها.

تعتمد مريم علاء على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تتناسب معها، وتبرز جمالها.

إليكم الصور…

مريم علاء

مريم علاء

مريم علاء

مريم علاء

مريم علاء

مريم علاء

مريم علاء