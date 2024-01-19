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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش مراتي.. إطلالات مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. شاهد

مريم علاء وحشين فهمي
مريم علاء وحشين فهمي

تصدرت مريم علاء مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد شائعة زوجها من الفنان حسين فهمي، ولكنه أكد في تصريح صحفي :"البنت دي مش مراتي."

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تعتبر مريم علاء فاشون بلوجر علي السوشيال ميديا، تخرص دوما على مشاركة متابعيها وجمهورها بأبرز الصور. والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور مريم علاء على إنستجرام عن الإطلالات التي تظهر بها فهي تتمتع بذوق راقي ومواكب لأحدث صيحات الموضة والتي تتناسب مع قوامها الرشيق.

تعتمد مريم علاء على الأزياء الملفتة و الجريئة، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات و الأحذية و الحقائب الراقية التي تزيد من أناقتها.

تعتمد مريم علاء على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تتناسب معها، وتبرز جمالها.

إليكم الصور…

مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء حبيبة حسين فهمي أبنة الفنان حسين فهمي الموديل مريم علاء صور الموديل مريم علاء

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