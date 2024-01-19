في عيد ميلادها الـ 52 .. إطلالات أثارت الجدل لـ أنغام |شاهد

تحتفل اليوم 19 يناير الفنانة أنغام بعيد ميلادها الـ 52، وعلى الرغم من تخطيها الخمسين عاما إلا أنها لا يظهر عليها علامات التقدم في العمر ولا تزال تحافظ على رشاقتها وشبابها.

تحرص أنغام على مشاركة متابعيها من حين لأخر بأبرز الأزياء و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة أيضا.

تتمتع أنغام بذوق راق وأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة أيضا، وتعتمد على التصميمات المتناسقة مع قوامها وتكشف عن رشاقتها.

تحرص أنغام على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات التي تزيد من أناقتها.

اما من الناحية الجمالية، تعتمد أنغام على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع بشرتها والتي تبرز جمالها أيضا.

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام