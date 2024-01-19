فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بشق كشف عن ساقيها، كما تيكز باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات.

تزينت شمس الكويتية بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحيةالجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على خصلات شعرها الأسود القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

شمس الكويتية