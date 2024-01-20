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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيتقالنا كدا كتير .. تصريح مثير من رامي إمام يخص الزعيم

صدى البلد

طمأن المخرج رامي إمام الجمهور على الحالة الصحية لوالده الزعيم عادل إمام بعد الشائعات التى تداولت خلال الفترة الأخيرة .

وقال رامي إمام على هامش حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards ، إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد ،هو مع أحفاده طول الوقت.

وشارك المخرج رامي إمام في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم أبو نسب، والذي يقدم بطولته شقيقه الفنان محمد إمام، ونجح في تصدر ايرادات الموسم، ويشارك في بطولته كل من الفنانة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وتشكل جائزة "Joy Awards" قيمة لدى النجوم المرشحين، إضافة إلى أنها من أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.

ويقام حفل توزيع جائزة "Joy Awards" في العاصمة السعودية الرياض التي يتوافد إليها الفنانون كل عام، إلى جانب المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناءً على تفضيلات الجمهور.

ويستقطب موسم الرياض منذ إطلاقه بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يحوز على اهتمام الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية التي يشارك فيها نخبة من المشاهير.

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