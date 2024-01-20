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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

عادل امام
عادل امام

أكد المخرج رامي إمام إن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده وعائلته، حيث قرر التفرغ لقضاء وقته بجانبهم.

اعتزال عادل إمام

وأضاف «إمام»، خلال تصريحات تليفزيونية علي هامش احدي الفعاليات الفنية، أنه يتعرض بشكل مستمر للسؤال عن صحة الزعيم، ولكنه بخير، قائلاً :«إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد.. هو مع أحفاده طول الوقت».


فيلم أبو نسب
ويشارك المخرج رامي إمام في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم أبو نسب، والذي يقدم بطولته شقيقه الفنان محمد إمام، ونجح في تصدر ايرادات الموسم، ويشارك في بطولته كل من الفنانة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

قال الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك، إن الكاتب وجيه أبو ذكري كان يكتب مقالات عن محامي التعويضات بجريدة الأخبار ، مضيفا إلى أنه أخذ فكرة فيلم ضد الحكومة من تلك  المقالات للكاتب الصحفي وجيه أبو ذكري.

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة قناة “الحياة”  : “فكرنا في أحمد زكي لبطولة فيلم الحريف ولكنه اختلف مع محمد خان”.


وأوضح بشير الديك، أنه فوجئ بموافقة عادل إمام على فيلم الحريف لانه كان مهتمم بالأفلام التجارية في هذه الفترة، مضيفا إلى أنه تعرف على محمد خان من خلال نور الشريف، كما أنه يتشابه مع محمد خان في الرؤية البصرية الواحدة، متابعا أن عادل إمام لم يتدخل في سيناريو فيلم الحريف.

وأشار بشير الديك : “لم أخاف من جرأة فيلم ضد الحكومة كما أن  أحمد زكي وسعاد حسني شخصيتان قريبتان لبعض موضحا أن انتصار العدل في النهاية وراء المحاكمات الكثيرة في أفلامي كما أن فكرة فيلم ليلة ساخنة جاء من سيناريو لرفيق الصبان”.

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