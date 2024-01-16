بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

كشف خالد الأشوح، محامي الفنان عادل إمام، عن سبب مطالبة الضرائب بدفع 6 ملايين من قبل الزعيم، موضحا أن هذه المسألة بشأن الضريبة على القيمة المضافة و ليس الضريبة العامة، مؤكدا حرص الفنان عادل إمام على سداد ضريبة الأرباح و يقدم الإقرار في مواعيده.

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وأوضح "الأشوح"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على شاشة الحدث اليوم، أن السبب الرئيسي للخلاف هو الضريبة على القيمة المضافة، وهذا الخلاف خاص بالأعمال الفنية لسنة 2017،2018 و 2019.

وعن صحة الزعيم، قال "الأشوح": " الحمدلله كويس وكله تمام مفيش مشاكل".

