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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيلم الحريف لـ عادل إمام في سينما الجيزويت| الجمعة

الحريف
الحريف

يعرض فيلم الحريف في نادي سينما الجيزويت في القاهرة يوم الجمعة على مسرح ستديو ناصيبيان والحضور مجاني. 

قال الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك، إن الكاتب وجيه أبو ذكري كان يكتب مقالات عن محامي التعويضات بجريدة الأخبار ، مضيفا إلى أنه أخذ فكرة فيلم ضد الحكومة من تلك  المقالات للكاتب الصحفي وجيه أبو ذكري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة قناة “الحياة”  : “فكرنا في أحمد زكي لبطولة فيلم الحريف ولكنه اختلف مع محمد خان”.

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وأوضح بشير الديك، أنه فوجئ بموافقة عادل إمام على فيلم الحريف لانه كان مهتمم بالأفلام التجارية في هذه الفترة، مضيفا إلى أنه تعرف على محمد خان من خلال نور الشريف، كما أنه يتشابه مع محمد خان في الرؤية البصرية الواحدة، متابعا أن عادل إمام لم يتدخل في سيناريو فيلم الحريف.

وأشار بشير الديك : “لم أخاف من جرأة فيلم ضد الحكومة كما أن  أحمد زكي وسعاد حسني شخصيتان قريبتان لبعض موضحا أن انتصار العدل في النهاية وراء المحاكمات الكثيرة في أفلامي كما أن فكرة فيلم ليلة ساخنة جاء من سيناريو لرفيق الصبان”.

السيناريست الكبير بشير الديك الإعلامية إيمان أبو طالب بالخط العريض” فيلم الحريف ضد الحكومة

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