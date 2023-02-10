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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشير الديك: محمود ياسين كان يرغب في تغيير نهاية "مع سبق الإصرار"

الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك

قال الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك : “نشرت قصصا قصيرة في جريدة المساء وفي ليبيا وسوريا في بداياتي”، مضيفا إلى أن فيلم أغنية على الممر كان سببا في عدم تحويل أول روياتي لفيلم بسبب منع المخرج على عبد الخالق من العمل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية المتميزة ايمان ابو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة” : “محمود يسن كان يرغب في تغيير نهاية فيلم مع سبق الاصرار ولكني رفضت”.

وأوضح بشير الديك : “فيلم سواق الأتوبيس هو من صنع مجدي حيث كان فيلم سواق الأتوبيس كان بيعالج الانفتاح الاقتصادي في السبعينات ، والانفتاح الاقتصادي كان سداح مداح كما قال الكاتب أحمد بهاء الدين”.

واضاف بشير الديك :"محمد خان رفض إخراج فيلم سواق الأتوبيس لانه واقعي ورشح عاطف الطيب".

ر بشير الديك السيناريست الكبير بشير الديك م أغنية على الممر محمود يسن مع سبق الإصرار سواق الاتوبيس

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