عمرو سلامة: كنا بنعمل مشروع صغير كتجربة في فيلم 60 جنيه|فيديو

كشف المخرج عمرو سلامة، أن تجربة الفيلم القصير 60 جنيه كانت مميزة جدا بالنسبة له خاصة أنه من عشاق " الميوزيك فيديو" وكان في بدايته يبحث عن الفرق الموسيقية التي تقدم موسيقى بديلة مثل وسط البلد وغيرها في بداياتها وأعملهم ببلاش"

وأضاف عمرو سلامة خلال لقاءه في برنامج " كلمة أخيرة "على شاشة “ ON"، قائلاً:" تعرفت على الشركة المنتجة لاغاني " زياد ظاظا " وأخبرتهم عن حبي لمجال " الميوزيك فيديوز "

وعندما إستمعت الاغنية عجبتني بشدة وإقترحت على زياد والشركة المنتجة لتحويلها إلى فيلم "

أكمل : " كنت بفكر انا وزياد نعمل ميوزك فيديو، وسمعت الأغانى الذي لم يطرحها، ولفتت انتباهي جدا أغنية 60 جنيه وحبيتها جدا، وعندما تحدثت معه عن تفاصيل وكواليس الأغنية وايه المشاكل اللى كان بيفكر فيها اذا كانت نفسية، وإقترحت فكرة تحويلها إلى فيلم قصير ».



إستطرد عمرو سلامة : " كنت بشتغل في الفيلم كأني برسم لوحة مكنتش عارف هيطلع فيلم قصير أم ميوزيك فيديو ام هجين بينهما ،كانت تجربة أشبه بمن يرسم لوحه ولايعرف نهايتها كنت أكتشفها، وده ممتع في حد ذاته "

مواصلا:"كنا بنعمل مشروع صغير كتجربة في فيلم 60 جنيه.. وكنت منبهر بالأبطال.

وعن إستقبال الفيلم في مهرجان الجونه، قال عمرو سلامة :عرضناه ثلاث مرات كان في تباين كبير في ردة الفعل في كل مرة اول مرة الصوت مكنش مظظبوط وخاصة أن جمهور الاحتلاف مختلف ثاني المرات كان الاعمار اصغر سنيا في السينما كان رد الفعل مبهر جدا "



