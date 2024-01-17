هل تعرض زياد ظاظا للعنف الأسري؟.. نجم الراب يجيب|فيديو

حكى نجم الراب زياد ظاظا عن خوضه أولى تجاربه في عالم التمثيل بفيلم 60 جنيه، وتعاونه مع المخرج عمرو سلامة، وذلك بعد مشاركة الفيلم في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي. " قائلا : " عندما تقابلت مع المخرج عمرو سلامة تحدثنا في أمور الحياه وماذا يحدث في حياتنا في هذه المرحلة السنية بوجه عام حيث ابلغ من العمر 23 عاما "

وأضاف" ظاظا " خلال لقاءه مع برنامج " كلمة أخيرة " على شاشة “ ON": " تجربة الفيلم تعكس مواقف في حياتي مثل خلافات البيت والحياه "

ظاظا: مصاريف مدرستي بالفعل الحكومية كان 60 جنيها



وعن مدى تعرضه للعنف الاسري قال “ظاظا” :" طبيعي حصل في كل بيت مشاكل والعنف الاسري درجات ونسبي يبدأ من " الزعيق " ،ويتصاعد لاكبر درجة ومش عارف أحط نفسي في أي درجة "

وعن المغزى من كلمة" 60 جنيه " قال : مصاريف مدرستي بالفعل الحكومية كان 60 جنيها تصف الفقر والتقشف الموجود في هذه المرحلة وحاولنا نناقش تداعيات العنف الاسري وكيف تراها العيون المختلفة عندما يكون منزل به عنف أسري وهذا كان ظاهرا في التعبير عبر ألوان الفيلم والاضاءة "

وقال : " كتبت الاغنية وأنا في ميكروباص كنت سايب البيت بسبب مشكلة ، شفت ظلمة داخل الميكروباص وكتبت مطلع الاغنية "

وذكر أن حلم " المزيكا " ظل يارواده طول الوقت حتى يستطيع ان يعبر عما بداخله وأنه ينحدر من محافظة الفيوم وأنه فضل مجال الراب لانه يجعله يشعر بنفسه "

وعن رحلة الوصول وعدم وجود واسطة قال : “ أي حد يقدر يوصل بالمثابرة والاجتهاد ولم أنجح بالواسطة ماعنديش عم ولا خالل كتبت أول أغنية وسجلتها ومجبتش حاجه حتى عام فقط عندما عندما كتب أحد الاغاني وأداها التي حققت نجاحا باهرا أعقبها صدور ألبوم كأحد توابع النجاح ”