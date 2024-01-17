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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح فيلم حمص وحلاوة بدور العرض في السعودية .. الخميس

حمص وحلاوة
حمص وحلاوة

تستقبل دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية ، الخميس المقبل ، الفيلم المصري حمص وحلاوة . 

فيلم حمص وحلاوة يضم عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم بدرية طلبة ومحمود الليثي وامينة ومحمد أسامة والفيلم من إخراج الراحل أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي. 

ويضم الفيلم مجموعة من الأغاني الشعبية لعدد من المطربين الشعبيين والمهرجانات ومنهم عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش وحسن الخلعي بالإضافة إلى أغاني لأمينة ومحمود الليثي أبطال الفيلم.

 

 فيلم "حمص وحلاوة" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، ويلتقون بفنانة شهيرة ثم تبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد
 

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 وفاة أحمد البدري

 

ورحل عن عالمنا يوم الجمعة 15 ديسمبر المخرج أحمد البدري أثر تدهور حالته الصحية.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة المخرج أحمد البدري، بمنشور عبر فيسبوك: قائلا: «الدوام لله المخرج الكبير احمد البدري». 

وقدم أحمد البدري العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، من أبرزها فيلم عمر وسلمى 2 لـ تامر حسني ومي عز الدين. 

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