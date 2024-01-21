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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

ليلي علوي
ليلي علوي

أعربت الفنانة ليلي علوي عن سعادتها بطرح أحدث أفلامها “مقسوم” ، فى دور العرض السينمائية.

وقالت ليلي علوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": إنها استمتعت بكواليس فيلم “مقسوم”، وأنها شعرت بالمحبة وكان فى تعاون دائم بين الفنانين جميعًا ، معلقة: “إحنا كنا تلات ستات ف كنا صحاب أكتر وأكتر”.

وعن المشاركة فى عمل مع الفنانة شيرين رضا لأول مرة ، قالت ليلي علوي: شيرين رضا صاحبتي من زمان بنسافر سوا وبنتقابل فى مهرجانات علطول ، وبنشتغل مع بعض لأول مرة بس حسيت بسلاسة فى الكواليس.

وعن قلة أعمالها الدرامية وتركيزها الأكبر للسينما ، قالت ليلي علوي: إنها بالفعل أخذت فترة استراحة من الدراما لأنها تريد سينما أكتر.

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وطرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً  لطرحه في السينمات ، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

كما وطرحت الشركة برومو قصير كشفت من خلاله تفاصيل شخصية هند( ليلى علوي)  ضمن أحداث الفيلم، حيث ظهرت ليلى علوي فى البرومو وهي تبحث عن رجل يناسبها للزواج منه من خلال مواعيد غرامية والتى يطلق عليها أسم “ديت”.

وكشف البرومو قواعد ليلى علوي فى التعرف على الشخص الذي يناسبها، حيث تضع معاير أثناء الحديث معه وهو عدم الحديث عن الكورة أو السياسة.

ليلى علوي أعمال ليلى علوي فيلم “مقسوم” أبطال فيلم مقسوم

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