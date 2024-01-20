أحلى حاجة .. ليلى علوي تعلق على منافستها فى دور العرض السينمائية

قالت الفنانة ليلي علوي على هامش حضورها فى حفل جوائز الـ joy awards، إنها سعيدة بوجودها فى دور العرض السينمائية خلال هذه الفترة، وأيضًا بمنافسة أصدقائها الفنانة يسرا والفنانة هالة صدقي فى السينما.

وأضافت ليلى علوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المنافسة جميلة وأنها سعيدة جدًا بنجاح الفنانة هالة صدقي بعد طرح أحدث أفلامها “الملكة” .

وأضافت ليلي علوي قائلة: وقريب جدًا نازل فيلم جديد ليسرا وبقول لها مبروك مقدمًا.

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً لطرحه في السينمات ، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

ومن ناحية أخري تنظر الفنانة ليلي علوي عرض فيلم آخر خلال الفترة القادمة ، وهو فيلم “آل شنب” .

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.