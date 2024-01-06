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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

شريف منير
شريف منير

أعرب الفنان شريف منير عن سعادته بالمشاركة فى أحدث أعماله السينمائية “ليه تعيشها لوحدك”، الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.

وقال شريف منير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فكرة فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، فكرة جديدة ومهمة ولم تطرح من قبل بالرغم من وجودها فى حياتنا الإجتماعية.

وأضاف شريف منير ، قائلًا: أنه يجسد دور شخص يتقن العزف على الساكسفون، لذلك كان لابد أن يتقتها بإحتراف قبل القيام بالدور ، لأنه فى الواقع يتقن اللعب على الدرامز.

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وعن مشاركة صديقه الفنان خالد الصاوي ، قال شريف منير أنا قدمت عمل فني هام وشاركت فنان له ثقله وهو خالد الصاوي وقدمنا مباراة عظيمة ضمن أحداث الفيلم وأتمني تنال إعجاب الجمهور.

 طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" لـ خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض ليشارك في موسم رأس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 يناير.

وتدور أحداث  فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

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