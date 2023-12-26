شريف منير: خالد الصاوي ممثل قوي.. وهذه تفاصيل فيلمنا «ليه تعيشها لوحدك»

كشف الفنان شريف منير، فى تصريحات تليفزيونية، عن تفاصيل فيلمه الجديد “ ليهتعيشها لوحدك”، والذى يتعاون فيه مع زميله خالد الصاوي.

وقال شريف منير: "خالد الصاوي صديقي من زمان وبدايتنا مع بعض، كنت أنا يمكن سابق شوية، خالد ممثل من نوع خاص أنا شبهته بالممثل العالمي رود ستايجر، لأنه ممثل تقيل وقوي".

وعن تعاونهما فى فيلم “وليه تعيشها لوحدك”، يقول شريف منير: "الفيلم رومانسي وفيه شوية مزيكا ومشاعر راقية وأحاسيس متناقضة وفيه تمثيل حلو، أنا وخالد الصاوي طالعين أصدقاء دراسة وكنا بنلعب مزيكا مع بعض وكانت حالة موجوة زمان وبترجع بينا من خلال أحداث قوية".

وينتظر الفنان شريف منير عرض مسلسله الجديد “وبقينا اثنين”، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.