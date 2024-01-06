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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

أمينة شلباية
أمينة شلباية

قالت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت أمينة شلبايةإنها تحمست للمشاركة فى أول تجربة فنية لها فى فيلم ليه تعيشها لوحدك الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.

وأضافت أمينة شلباية فى تصريحات لـ"صدى البلد": أنها شعرت بأن الدور قريب لها وأن شركة الإنتاج اتقنت تنظيم العمل ، وأن رغم إحساسها بالخوف الشديد أثناء التحضير للدور إلا أنها أحبت التجربة جدًا.

وعن بعدها عن تقديم البرامج التليفزيونية واتجاهها للسوشيال ميديا ، قالت أمينة شلباية : بعدت عن البرامج عشان حسيت إنى آخر 3 سنين باخد فلوس حرام لأن البرنامج كان عبارة عن إعلانات ولما حد بيكلمني ويسألني عن المنتجات مكنتش بعرف أرد.

واستكملت أمينة شلباية ، قائلة: بقالي أكثر من 20 سنة فى المجال وأنا اللى بعمل إعداد وربنا كرمني لأن نيتي كانت كويسة.

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وعن تحضيراتها الفترة القادمة ، قالت أمينة شلباية أنها حاليًا تحضر لبرنامج جديد ولكن سيقام على شروط محددة ، وهى أنها لم تعلن على أى منتج فى البرنامج إلا بعد التجربة والقرار يرجع لها حتى لا تفقد مصداقيتها.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" لـ خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض ليشارك في موسم رأس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 يناير.

وتدور أحداث  فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

أمينة شلباية خبيرة الاتيكيت أمينة شلباية أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك فيلم ليه تعيشها لوحدك شريف منير

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