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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلى علوي: تدربت على آلة الدرامز من أجل فيلم مقسوم

ليلى علوي
ليلى علوي

أعربت الفنانة ليلى علوى، عن سعادتها بعرض فيلم مقسوم وذلك أثناء تواجدها بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وقالت ليلى علوى فى تصريحات لـ"صدى البلد"، “تدربتُ على بعض الآلات الموسيقية، ومنها الدرامز من أجل تقديم الشخصية فى الفيلم”.

وأضافت ليلى علوى “الفيلم بطولة نسائية، واعتبره من الأعمال المميزة التى تعد إضافة إلى تاريخى الفنى، وسعدت بالتعاون مع شيرين رضا وباقى أبطال الفيلم”.

فيلم مقسوم

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً  لطرحه في السينمات ، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

كما وطرحت الشركة برومو قصير كشفت من خلاله تفاصيل شخصية هند( ليلى علوي)  ضمن أحداث الفيلم، حيث ظهرت ليلى علوي فى البرومو وهي تبحث عن رجل يناسبها للزواج منه من خلال مواعيد غرامية والتى يطلق عليها أسم “ديت”.

وكشف البرومو قواعد ليلى علوي فى التعرف على الشخص الذي يناسبها، حيث تضع معاير أثناء الحديث معه وهو عدم الحديث عن الكورة أو السياسة.

ليلى علوي

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