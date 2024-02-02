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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أصالة نصري تحيي حفل فبراير الكويت مع أحمد سعد

حفل أصالة وأحمد سعد
حفل أصالة وأحمد سعد

تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ساهر مع الفنان أحمد سعد، على مسرح الكويت أرينا، مساء الأربعاء 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوستر حفل أصالة نصري مع أحمد سعد، بمهرجان فبراير الكويت، معلنة عن طرح تذاكر الحفل غدا السبت. 

حفل أصالة وأحمد سعد 

أصالة نصري - صندوق الذكريات 

وفي شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة أصالة أحدث كليباتها “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

أغنية صندوق الذكريات من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

 

أحدث أغاني أصالة - جنة الحب

في شهر ديسمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس. 

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد. 

 

أحدث أغاني أحمد سعد

وكان طرح أحمد سعد أغنيته الجديدة "بعتذرلك "،  عبر صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدى، و من إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

وروج أحمد سعد، لأحدث أغانيه "بعتذرلك"، وذلك عن طريق نشر البرومو التشويقي للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا "وان قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه بعتذرلك.. قريبا".

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